البداية من المسرح القومى.. سوسن بدر تروى قصة تشبيهها بالفراعنة

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لم تكن مهتمًة بجمال الملامح ولم تعتبرها وسيلة لتحقيق النجومية، قائلًة: "كان كل اللي يهمني إني أكون ممثلة جامدة جدًا، عمر الجمال ما كان بالنسبالي مقياس، وده من فضل ربنا عليا".

وأضافت سوسن بدر خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية cbc، أن شادي عبدالسلام كان أول من أدخلها مغارة مصر القديمة، معقبة: "أستاذ شادي اخترني ولم يكن يعرف أنني طالبة في معهد التمثيل، حيث كان يبحث عن وجه يصلح لأن يقدم شخصية نفرتيتي في فيلمه".

وأشارت إلى أنه أثناء زيارتها المسرح القومي لعمل بحث مسرحية "أوديب ملكا" التقت بالصدفة مع الأستاذ صلاح مرعي، مهندس الديكور، ولم تكن تعرفه حينها، وعرض عليها التمثيل.

وتابعت:"قالي تحبي تمثلي؟ قولتله أحب جدًا جدًا، وهو لم يكن يعرف أني طالبة في المعهد، أخدني إلى هول المسرح القومي لأقابل رجل شديد الجمال والأناقة، وهو الأستاذ شادي عبدالسلام، فقالي بكره تعالي ستوديو النحاس، ومن هنا كانت البداية".