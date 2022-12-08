3 مبادرات ومسابقات شعارها «اكتب-تهج-اقرأ» في بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعا بوكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب، لمناقشة التحضيرات لبدء تنفيذ ثلاث مسابقات لتنمية قدرات التلاميذ في اللغة العربية، والمسابقات هي مسابقة فرسان التهجئة والطالب المثقف والبرنامج العلاجي والوقائي لطلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية السبع، حيث يعد ذلك أكبر حزمة من المسابقات التي في وقت واحد، للارتقاء والنهوض بمستوى الطلائع في اللغة العربية المقرر تنفيذها يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية.

تأتي هذه المسابقات تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف في اجتماع سابق عقد في 30 نوفمبر الماضي بقيادات التعليم، لمناقشة إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة تحسين مهارات القراءة والكتابة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، حيث أكد المحافظ "حينها" على تنفيذ وتكثيف الجهود في هذا الشأن، مطالبا بإطلاق مسابقات التهجئة والقراءة، كنوع من الدعم المعنوي والتحفيزي، المباشر وغير المباشر للتلاميذ والطلاب للاعتزاز بلغتهم العربية "لغة القرآن الكريم" وأن الأمم التي تهدف للتقدم تحافظ وتنمي اعتزازها بتاريخها وإرثها الحضاري ولغتها الأم، مؤكدا أن مسابقات التهجئة مازالت تقام في الدول المتقدمة حتى يومنا هذا.

كما تهدف تلك المسابقات إلى تحقيق أهداف رئيسية في مجملها الارتقاء والنهوض بمستوى اللغة العربية بين البراعم وتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وسيتم تنفيذ برنامج علاجي وقائي لتحقيق ذلك، بينما الهدف الثاني هو تنمية روح المنافسة بين البراعم في إتقان مهارات التهجي في اللغة العربية ولتحقيق ذلك سيتم تنفيذ برنامج مسابقة فرسان التهجئة على مستوى المحافظة، والهدف الثالث هو إعداد جيل قادر على المنافسة في مسابقات تحدي القراءة الدولية، وذلك من خلال برنامج مسابقات الطالب المثقف على مستوى المحافظة.

وناقش المحافظ المخطط العام للمبادرة "من مسابقات" والذي يتضمن عدد من الإجراءات والفعاليات والمبادرات على النحو التالي:

-إطلاق مبادرة ارتقاء للنهوض باللغة العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر.

-أنشطة الإعداد والتهيئة لتنفيذ البرامج (اختبارات وتدريبات – أدلة إرشادية – نشرات وتكليفات.. إلخ.

-مهرجان اللغة العربية بالمدارس بإجازة نصف العام

-أنشطة ومسابقات على مستوى المدارس - الإدارة – المديرية.

-أنشطة الشركات مع المجتمع المدني لدعم المبادرة.

-أنشطة المتابعة وتقويم الأداء على مستوى المدرسة، الإدارة، المديرية، لضمان فاعلية الأداء.

-ختام الأنشطة وتكريم المتميزين خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف في مارس المقبل.

واستعرض وكيل الوزارة مراحل الخطة التنفيذية للثلاث برامج: برنامج اكتب، و برنامج فرسان التهجئة، وبرنامج الطالب المثقف، والتي سيتم إطلاقها بداية من 18 ديسمبر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وفي إجازة نصف العام سيتم إطلاق مهرجان اللغة العربية "اكتب وتهج واقرأ" بجميع المدارس على مستوى المحافظة، والذي يتضمن فصول تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف والمستهدفين من البرنامج العلاجي، تدريب يومي للطلاب على مهارات التهجي باستخدام الدليل الإرشادي للتهجي، وبنوك كلمات التهجي، ومسابقات الطالب المثقف اليومية، في المكتبات، حيث سيصحب ذلك تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية وفنية ومسرحية.

كما سيتم تنفيذ مسابقة الإبداع للمعلمين في تعميم ونشر رسائل توعوية في حب اللغة العربية والقراءة، وتوثيق قصص النجاح ونشرها على صفحة المديرية والصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف، وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون مع المجتمع المدني لدعم أنشطة المبادرة وتحفيز التلاميذ المشاركين، وصولا لتكريم المتميزين خلال فعاليات الاحتفال بالعيد القومي 15 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر من عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.