الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سماح أبوبكر عزت تشارك بفعاليات «أنت الحياة» ضمن مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة

شاركت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة حياة كريمة، لأول مرة في فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة المنيا، حيث شاركت في عدة ورش حكي بمقر مسرح أنت الحياة، وكذلك في خيم ورش الحكي، وكشك كتابك.

واستمر قطار التوعية في محطاته المختلفة على كافة أصعدة التوعية للطفل عن طريق ورش الحكي، التي تضمنت نشأة المشروع القومي حياة كريمة ومبادرات المؤسسة المختلفة عن طريق سيناريو بين حياة وكريمة وتمثيل الأطفال لواقع استفادتهم من خدمات حياة كريمة على كافة الأصعدة.

وثمنت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، الدور التوعوي المتكامل الذي تقوم به المؤسسة في إطار تكاملي مع كافة جهاتها الشريكة، وفي إطار بنية الشخصية لطفل سيعكس طموحات وأحلام مستقبل مصر.

ونتيجة للاستجابة الإيجابية للأطفال، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "جذور" لنشر الثقافة الخضراء بين طلاب المدارس والمساهمة في نشر الممارسات التي تحد من أثر التغيرات المناخية.

يذكر أن "أنت الحياة" هي نتاج تضافر جهود العشرات من الوزارات والمؤسسات في الدولة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مشروعات حياة كريمة في إطار السعي لتوفير حياة كريمة لائقة لأهالي الريف المصري في إطار أهداف التنمية المستدامة ومخرجات مؤتمر المناخ.

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