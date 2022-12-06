السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين سرقا معدات زراعية بالإكراه في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بسرقة معدات زراعية من شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح من أحد المواطنين بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليهم بقيام المتهمين بسرقة المعدات الزراعية الخاصة بهما بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة النارية وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.