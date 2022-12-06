البابا تواضروس ناعيًا أسقف المنصورة: احتمل آلام المرض بروح راضية شاكرة

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا داود، أسقف المنصورة الراحل.

وقال البابا في بيان له، إنه والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذي رقد اليوم عن عمر بلغ 66 سنة بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على 32 سنة، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وتابع البابا: لقد تمتع نيافة الأنبا داود بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته وفي رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه، واحتمل نيافته في السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعًا إلى الملكوت الأبدي الذي كان يرجوه ويتطلع إليه، نياحًا لنفسه البارة وعزاءً لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.

- أبرز المعلومات عن الأنبا داود

- ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبة.

- التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

- أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس.

- عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير.

- ثم وكيلا للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

- سيم الأنبا داود أسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

- اشترك في رشم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة كنيسة إريتريا الشقيقة: أبونا يعقوب- أبونا كيرلس.

- في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة شئون الإيبارشيات- لجنة العلاقات الكنسية (المقرر)- لجنة الرعاية والخدمة.

- هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس، وهو مقرر لجنة (رعاية المغتربين) الفرعية بالمجمع المقدس.