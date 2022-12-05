عالم أزهري: سيدنا آدم كان قليل العزم والإنسان أقوى المخلوقات

قال أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر، إن العزم وشدة التحمل والصبر على فعل شئ أو تركه، عندما تقع في خطأ تكون ضعيف الإرادة والعزم، لافتًا إلى أن سيدنا آدم عليه السلام كان قليل العزم لقول الله تعالى: "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ".

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية دعاء عامر ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "TEN":"ربنا قال له متكلش من الشجرة فأكل، وبعد ذلك ربنا اجتباه".

وتابع "الإنسان من أقوى المخلوقات، لأن ربنا استخلفه في الأرض من بين المخلوقات، وربنا يستخلف القوي وليس الضعيف، أما قول الله خلق الإنسان ضعيفًا، المقصود بها قوة الإنسان مقارنة بقوة الله فلا شك أنه ضعيفا".

وختم: "الإنسان القوي يعني عنده عزيمة لا يفعل المنكر، يتسلح بالله والعلم وإرادته القوية المستمدة من الله، القوة تجعلك تحنو على الضعيف وتحسن إلى الفقير ولا تسفك الدم الحرام بغير حق، ولأن الإنسان به صفة الضعف فأحيانا تقع، فنقولك متزعلش، أبونا آدم وقع في الخطأ، المهم التوبة".