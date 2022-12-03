السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رد نارى من قرداحى على هجوم راغب علامة وإليسا ونوال الزغبى عليه وقت أزمته

جورج قرداحي
جورج قرداحي

رد الإعلامي جورج قرداحي على تساؤل الإعلامية أسما إبراهيم، حول الهجوم الذي تغرض له من فنانين لبنانين، مثل إليسا، راغب علامة ونوال الزغبي، قائلاً:"نوال الوغبي هاجمتني؟! لاء! لم أشاهد تصريحاتها". 

 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس:"كلامك عن تصريحات نوال جعلتني أحزن منها، لكن المسألة كلها صارت خلفي".

 

وتابع:"لن أقول شيء لهؤلاء الفنانين لأنه معروف أن لهم مصلحة، أكيد كانوا بيتكلموا ضد ضميرهم، وضميرهم لا يقول لهم بأني لابد أن أستقيل، كرامتهم لا تقول لهم بأني لازم أستقيل، لأن أنا كرامتي هي كرامة وطني، وبالتالي لا أعتقد أنهم يدافعون عن كرامتهم بمطالبتي بالإستقالة".

 

وأكد أن هؤلاء الفنانين يدافعون عن مصالحهم، حيث لابد وأن لهم مصلحة، معقباً:"عايزين حفلات بالسعودية" 

 

وأردف الإعلامي جورج قرداحي:" لما استقلت قلت لكل هؤلاء.. أنا دلوقتي ممكن أخواني في السعودية يكونوا زعلانين مني على الكلمة التي قلتها، لكن صدقوني هم زعلانين مني لكنهم يحترموني، لكن أنتم تأخذون منهم فلوس لكن لا يحترمونكم".

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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