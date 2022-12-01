ألمانيا تهزم كوستاريكا برباعية ويودعان مونديال قطر سويًا

انتصر منتخب ألمانيا على نظيره كوستاريكا على نظيره ألمانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بأربعة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.

وفرض المنتخب الألماني كامل استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما شكل ضغطًا على دفاعات المنتخب الكوستاريكي أجبرهم على التراجع إلى وسط ملعبهم والدفاع ضد الهجمات المتتالية من لاعبي ألمانيا.

وأظهر لاعبو ألمانيا جدية في أدائهم الهجومي ورغبة في تسجيل هدف مبكر يسهل مهمتهم ويقربهم من التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما حاول لاعبو كوستاريكا الدفاع عن مرماهم، والحفاظ على نتيجة التعادل السلبي لأطول وقت ممكن.

وسجل سيرجي جنابري الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة العاشرة من كرة عرضية لعبها ديفيد روم من الجانب الأيسر للملعب، وحولها جنابري برأسه لتسكن الشباك على يسار الحارس كيلور نافاس.



وأنقذ كيلور نافاس ضربة رأسية من ليون جورتسيكا في الدقيقة 15 بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش من الجانب الأيمن للملعب، وحولها جورتسيكا برأسه وأبعدها نافاس إلى ركلة ركنية، أنقذها الدفاع.

واستمرت المحاولات والضغط من لاعبي المنتخب الألماني في الدقائق التالية من أجل تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في النتيجة، في ظل استمرار تراجع لاعبي الفريق الكوستاريكي للدفاع عن مرماهم.

الضغط الألماني على المرمى لم يتوقف في الدقائق التالية من أجل إضافة الهدف الثاني والخروج من الشوط الأول بنتيجة مريحة تقربهم من دور الـ16.

وسدد لاعبو منتخب ألمانيا 4 كرات على المرمى من أصل 9 محاولات، بينما لم يخلق لاعبو منتخب كوستاريكا أي محاولة خلال أحداث الشوط الأول.

واستحوذ منتخب ألمانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة73% مقابل 27% لصالح لاعبي منتخب كوستاريكا.

وقدم المنتخب الكوستاريكي أداءً مميزًا على المستوى الهجومي في الشوط الثاني من المباراة، وتقدم لاعبوه للهجوم على دفاعات ألمانيا لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة.

وسجل يلستين تجيدا، هدف التعادل لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 58 من المباراة، واستمرت المحاولات من لاعبي كوستاريكا لتسجيل الهدف الثاني حتى أضافه خوان بابلو فارجاس في الدقيقة 70.

واستمر التقدم الكوستاريكي 3 دقائق فقط حتى سجل كاي هافيرتز هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 73.

وعاد هافيرتز وأضاف الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له في الدقيقة 85، ثم سجل نيكولا فولكورج الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ منتخب ألمانيا على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لصالح منتخب كوستاريكا.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده لـ4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما توقف رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

