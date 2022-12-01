فوز «تربية أسيوط» في ختام مباريات كرة القدم الخماسية للأسر الطلابية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، فوز فريق كلية التربية في ختام مباريات كرة القدم الخماسية للاسر الطلابية على مستوى الجامعة، وأكد على أن إدارة الجامعة تقوم برعايته كافة الأنشطة الطلابية و تعمل توفير المناخ المناسب للأنشطة الرياضية، لاكتشاف المهارات الإبداعية لشبابها و العمل على تنميتها.

يأتي هذا تأكيداً على أهمية ممارسة و تفعيل الأنشطة الرياضة فى الجامعات بالتوازى مع المرحلة التعليمية لما لها من الأثر الإيجابي لذلك صحيًا و نفسيًا لدى الطلاب من الناحية النفسية و الصحية و الذهنية.

و من جانبه أشاد الدكتور احمد عبد المولى بدور إدارة الجامعة فى دعم و تشجيع إقامة العديد من الفعاليات الرياضية لأبنائها الطلاب حيث تسهم في تأصيل روح التنافس الشريف بين الطلاب، ووجه الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب لجهودهم الكبيرة التى تسهم في ظهور هذه الفعاليات بالشكل اللائق.

و أوضح الدكتور أحمد شريت مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن فعاليات مباريات كرة القدم الخماسية للاسر الطلابية على مستوى الجامعة نظمته إدارة الأسر الطلابية و انتهى بفوز كلية التربية بالمركز الأول وحصل فريق كلية التربية الرياضية على المركز الثاني كما شهد حفل الختام حضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأيمن شعبان مدير إدارة الأسر الطلابية و لفيف من مديرى الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والكليات ونخبة من الجهاز الإدارى بالجامعة و العديد من طلاب الجامعة.

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