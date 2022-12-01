موسى مصطفى موسى: مدينة المنصورة الجديدة «ثروة عقارية»

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مدينة المنصورة الجديدة التي يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى مراحلها اليوم تعد ثروة عقارية جديدة وتأكيدًا على نجاح الدولة المصرية في خطاها نحو تعزيز إنشاء المدن الذكية والتوسعة فيها، بما يتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة التي تستهدف تحسين جودة معيشة المواطن والارتقاء بها.

ولفت موسى، في تصريحات صحفية، إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، والتي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها لتدخل بعد ذلك في المدن الجديدة التي تشتمل على إسكان فاخر ومدن ذكية متكاملة يتوافر فيها إسكان اجتماعي وفيلات، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية جديدة في هذه المدينة تساهم في إسراع وتيرة التنمية والخطوات فيها.

وأكد أن الدولة المصرية ماضية في مسارها نحو تحقيق ثروة عقارية ناجحة وإنهاء عصور الفوضى والعشوائية، والجمهورية الجديدة اليوم تنتقل نحو مزيد من التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلومترًا.