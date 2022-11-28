مدرب هولندا: النسخة الحالية فى المونديال هى الأخيرة لى مع الفريق

حسم لويس فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي، مصيره من الاستمرار مع الفريق عقب انتهاء منافسات النسخة الحالية من كأس العالم "2022".

وقال جال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة قطر: "النسخة الحالية من المونديال هي الأخيرة لي مع الفريق".

موعد مباراة هولندا وقطر بكأس العالم

ويختتم منتخب هولندا مشواره بدور المجموعات بمواجهة قطر، غدًا، في تمام الخامسة مساء، على ستاد "البيت" في مدينة "الخور"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، بقيادة الحكم الجامبي الدولي، بكاري جاساما.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، المالك الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم "قطر 2022".

وانتقل مدرب الطواحين للحديث عن مواجهة قطر، موضحًا: "سنخوض المباراة بهدف واحد غير قابل للنقاش، البحث عن الفوز هدفنا منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "من المهم جدًا أن تكون المبادرة الهجومية من جانبنا، كل لقاء في كأس العالم صعب، لكن يجب علينا أن نحقق الفوز مهما كان".

وواصل جال: "الأمر ينطبق على مباراة قطر، يلعبون بطريقة 5-3-2 مثلنا، لذلك ستكون مباراة مثل الشطرنج، هذا ليس ممتعًا دائمًا للمشاهدة، لكنه وسيلة للمضي قدمًا".

وأكمل: "لم أفكر في تغيير أسلوب هولندا في مواجهة الغد، لقد حضرت لبطولة كأس العالم منذ عام ونصف العام، قد أغير خطتي في بعض المباريات، لكن ليس ضروريًا حاليًا".

وأضاف: "هدفنا هو الفوز ببطولة كأس العالم، الجميع يريد أن يصبح بطلًا للعالم، لم أقل إننا سنكون كذلك، لكن لدينا فرصة واللاعبون مقتنعون بذلك".

وكان منتخب هولندا قد استهل مشواره في النسخة رقم الـ22 من المونديال بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ثم التعادل الإيجابي مع الإكوادور في الجولة الثانية بهدف لكل منهما.

وتحتل هولندا المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الإكوادور المتصدر بنفس الرصيد من النقاط أيضًا، ثم السنغال ثالثًا بـ3 نقاط وأخيرًا قطر بلا أي رصيد من النقاط.