الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب هولندا: النسخة الحالية فى المونديال هى الأخيرة لى مع الفريق

جال
جال
ads

حسم لويس فان جال، المدير الفني للمنتخب الهولندي، مصيره من الاستمرار مع الفريق عقب انتهاء منافسات النسخة الحالية من كأس العالم "2022".

وقال جال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة قطر: "النسخة الحالية من المونديال هي الأخيرة لي مع الفريق".

 

موعد مباراة هولندا وقطر بكأس العالم

ويختتم منتخب هولندا مشواره بدور المجموعات بمواجهة قطر، غدًا، في تمام الخامسة مساء، على ستاد "البيت" في مدينة "الخور"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، بقيادة الحكم الجامبي الدولي، بكاري جاساما.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، المالك الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم "قطر 2022".

وانتقل مدرب الطواحين للحديث عن مواجهة قطر، موضحًا: "سنخوض المباراة بهدف واحد غير قابل للنقاش، البحث عن الفوز هدفنا منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "من المهم جدًا أن تكون المبادرة الهجومية من جانبنا، كل لقاء في كأس العالم صعب، لكن يجب علينا أن نحقق الفوز مهما كان".

وواصل جال: "الأمر ينطبق على مباراة قطر، يلعبون بطريقة 5-3-2 مثلنا، لذلك ستكون مباراة مثل الشطرنج، هذا ليس ممتعًا دائمًا للمشاهدة، لكنه وسيلة للمضي قدمًا".

وأكمل: "لم أفكر في تغيير أسلوب هولندا في مواجهة الغد، لقد حضرت لبطولة كأس العالم منذ عام ونصف العام، قد أغير خطتي في بعض المباريات، لكن ليس ضروريًا حاليًا".

وأضاف: "هدفنا هو الفوز ببطولة كأس العالم، الجميع يريد أن يصبح بطلًا للعالم، لم أقل إننا سنكون كذلك، لكن لدينا فرصة واللاعبون مقتنعون بذلك".

وكان منتخب هولندا قد استهل مشواره في النسخة رقم الـ22 من المونديال بالفوز على السنغال بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ثم التعادل الإيجابي مع الإكوادور في الجولة الثانية بهدف لكل منهما.

وتحتل هولندا المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الإكوادور المتصدر بنفس الرصيد من النقاط أيضًا، ثم السنغال ثالثًا بـ3 نقاط وأخيرًا قطر بلا أي رصيد من النقاط.

لويس فان جال منتخب هولندا كاس العالم قطر 2022 فان جال النسخة الأخيرة من المونديال لويس فان جال مدرب هولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

إلزام أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لاتهامه بالتهرب من الضرائب

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بُنى على أكاذيب

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتى امتياز فى دلتا النيل البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم