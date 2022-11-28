الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. «ثقافة المنوفية» تنظم 107 أنشطة وفعالية ثقافية وفنية خلال أسبوع

أنشطة بثقافة المنوفية
أنشطة بثقافة المنوفية
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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 25 نوفمبر الجاري، يأتي هذا في ضوء المتابعات المستمرة للإرتقاء والنهوض بقطاع الثقافة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعي القومي لدى المواطنين.

 وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمنوفية أنه تم إقامة 107  أنشطة ثقافية وفنى في 27 موقعا ثقافيا متنوعا بنطاق المحافظة، وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك الأنشطة بلغ 8 آلاف و 413 مستفيدا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، واستراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

وتضمنت البرامج الثقافية تقديم المزيد من الأعمال في مجالات المسرح والعروض الفنية ومسرح الطفل و صالونات وندوات ثقافية وأدبية، وذلك للارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، ولاسيما اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة ، فضلا عن تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية دعمه ورعايته الشاملة لكافة الفعاليات الثقافية و الفنية، والتى تستهدف تشكيل الوعي المجتمعي و بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

25 نوفمبر التراث الثقافي أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجهات المعنية الثقافي الهوية المصرية

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