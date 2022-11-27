رفع 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع السنطة بالغربية

نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة ،إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 269 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، أنه تم رفع نحو 189 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحى، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس حي ثان طنطا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما قال رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس مدينة كفرالزيات أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية إلى أنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، مضيفًا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.