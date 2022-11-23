عبدالله بكرى رجل مباراة فاركو والإسماعيلى

حصل عبد الله بكري مدافع فريق فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والمقدمة من رابطة أندية الدوري المصري الممتاز.

وكان فاركو قد تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبات بكري ثاني لاعبي فاركو حصولا على الجائزة بعد رامي صبري الذي حصدها في الجولة الثالثة.

تعادل فاركو رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس من المسابقة عقب خوض أربع مباريات، بينما حصد الإسماعيلي نقطته الأولى في المسابقة بعد خوضه 3 مباريات.