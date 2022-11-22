الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«استعدادًا لوضع حد».. ألمانيا تعتزم سحب جنودها من مالى فى مايو 2024

مالي
مالي
ads

تعتزم ألمانيا سحب جنودها من مالي مايو 2024، استعدادًا لوضع حد لمهمتهم ضمن بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما)، وفق إعلان ما أعلنته الحكومة.

ولفتت الحكومة الألمانية إلى أنّ التمديد الأخير "الداخلي في خصوص الانتخابات في مالي، المقرر إجراؤها في فبراير 2024".

وجاء القرار بعد اجتماع بين المستشارية ووزارتي الدفاع، وشارك فيه المستشار أولاف شولتس.

مالي تحظر أنشطة فرنسا

كان أعلن المجلس العسكري في مالي، مساء الإثنين، عن حظر أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار إلى إعلان باريس أخيرًا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.

أضاف ديوب في تصريح صحفي، على هامش أعمال منتدى داكار الدولي حول الأمن والسلام في إفريقيا، أن بلاده "ليست قاصرًا"، مردفًا: "نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد، لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية المالية، أنه إذا تم احترام سيادة بلاده وخياراتها الاستراتيجية، و"مصالحها الحيوية"، فإنه لا توجد لديها مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنا.

وأكد ديوب أن "ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا"، وتابع قائلًا: "لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا في تعزيز التعاون بيننا، وفشلنا في مسئوليتنا لضمان أمننا وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسئولية ذلك".

وتشهد العلاقات بين مالي وفرنسا تدهورا كبيرا، على إثره انسحبت القوات الفرنسية من البلاد بشكل نهائي شهر أغسطس الماضي، بعد 9 سنوات على وجودها هناك.

وقبل نحو 9 أعوام، استنجدت مالي بفرنسا بهدف تخليصها من الجماعات الانفصالية الذين هددوا العاصمة باماكو، وبالفعل أرسلت فرنسا قواتها إلى شمال مالي عام 2013. لكن تلبية باريس للمهمة جاء ظناً منها أنها ستقضي على الانفصاليين خلال أسابيع، إلا أنها وجدت نفسها تغرق في احتواء الهجمات والهجمات المستقبلية، ومن ثمَّ نشرت 5100 جندي فرنسي مع طائرات ومركبات في منطقة تمتد عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وأطلقت "عملية برخان" عام 2014 لتحقيق تلك الأهداف.

المانيا مالي حفظ السلام مينوسما الحكومة الحكومة الألمانية رئيس الدبلوماسية المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى وفاة فتاة أثناء مطاردة سيارة مجهولة بأحد كبارى القاهرة

«انحشر السوداني في حنجرته».. إنقاذ حياة رضيع من الموت بالقليوبية

علي قطب عن توجيه الرئيس بإنشاء المكتبات: تفكير حضاري وإعداد للإنسان ذهنيًا وروحيًا

مصرع سيدة أثناء إجراء عملية جراحية بالأنف في المحلة

هدى الإتربى تشعل السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

«هنا أسوان».. 55 ألف مواطن فى قرية «الكفور»: شكرًا لـ«حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية