«رفعت قضية خلع ضده».. مواطن يفقأ عين زوجته ويمزق حماته بدار السلام

أقدم مواطن في منطقة دار السلام على فقء عين زوجته وتمزيق جسد حماته بسلاح أبيض، إثر رفع الأولى قضية خلع ضده.

تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى العام، باستقبال كل من "هاجر"، مصابة بفقء في العين، ووالدتها، مصابة بجروح غائرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وبالانتقال والفحص تبين اعتداء "الحسيني"، زوج المجني عليها الأولى، عليهما بوحشية بسلاح أبيض بسبب رفعها قضية خلع ضده.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وتحرَّر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.