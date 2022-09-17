طلب تحريات المباحث و4 أيام حبس لمتهمين بالإتجار في الإستروكس بمنطقة الوايلي

أصدرت النيابة العامة في القاهرة، اليوم السبت، قرارًا يأمر بحبس متهمين، بالإتجار في المخدرات والأسلحة البيضاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلي)، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة، سنجة" - مبلغ مالي - 2 ميزان حساس - هاتف محمول).

اعترف المتهمان أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.