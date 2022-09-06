الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الإعدام شنقًا لمسجل خطر قتل ربة منزل لسرقتها فى الغربية

اعدام
اعدام
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قضت محكمة الجنايات في الغربية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لمسجل خطر، قتل سيدة عجوز، في مركز السنطة، بأن سدد لها 4 طعنات داخل منزلها أثناء محاولة سرقته، بعد أن ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالغربية، وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف المتهم أن المجنى عليها جارة جدته، وأنه على علم بأنها مقيمة رفقة نجلها "معاق ذهنياً"، فعقد العزم على سرقتها، وعقب دخوله فوجئ بتواجد المجنى عليها بصالة الشقة فحاولت الاستغاثة إلا أنه بادرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بالبحث عن أى أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا أنه لم يعثر على شىء فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم.

الإعدام شنق إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الإعدام شنقا لمسجل خطر العثور على جثة ربة منزل المجني عليها بمحافظة المنوفية بمديرية أمن الغربية

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