الثلاثاء 30 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع شخص فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بمركز القصاصين

اسعاف
اسعاف
ads

وقع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية دون لوحات معدنية أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى. 

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية دون لوحات معدنية، أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتصريح بدفن جثة المتوفى.

الأجهزة الأمنية اللواء محمود عاشور أمن الإسماعيلية حادث تصادم سيارة دون لوحات معدنية دراجة نارية صادم سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حتى لا نحلب ثيراننا!

الأكثر قراءة

قصة سالي الجباس.. رسالة صادمة من محامية شهيرة: «حاولت أقاوم مقدرتش»

نوال الزغبي: فخورة بمشاركتى الأولى فى «مهرجان القلعة».. وأستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء ببغداد لـ 13 قتيلًا

حقيقة انتشار صورة لخنزير هارب من محل كبدة بالأميرية

هدد بإعادة الانتخابات.. سامح عاشور يعلن عن حزمة إجراءات بعد استبعاده

رابط بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

لعبة الزواج الشفهى

منى رجب

حتى لا تتغير الأخلاق فى بلدنا

عبدالوهاب داود

روح أم كلثوم فى «ترند الوديدى»

ماجد حبته

البنك الحيوى المصرى

حسين دعسة

صفقة الاتفاق مع النووي الإيراني.. خطوات وحسم ممكن

محمود خليل

الحسن الصباح يبنى حائط «الوهم الأكبر»

د. بهي الدين مرسي

الشيخوخة محنة أم منحة؟

محمد العسيري

لماذا لا نزرع الدخان؟

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«مكافحة الإشاعات السعودية» تكشف حقيق دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

"عودة حذرة".. 7 أسباب ساعدت على التقارب بين تركيا وإسرائيل