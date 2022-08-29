مصرع شخص فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بمركز القصاصين

وقع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية دون لوحات معدنية أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، والذي أسفر عن مصرع شخص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية دون لوحات معدنية، أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتصريح بدفن جثة المتوفى.