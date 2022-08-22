السفارة الأمريكية بتونس: وفد الكونجرس أعرب لـ«سعيد»عن انشغاله بالمسار الديمقراطي

قالت السفارة الأمريكية في تونس، اليوم الاثنين، إن وفد الكونجرس أبدى انشغاله بالمسار الديمقراطي في تونس خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد.

ويزور الوفد الأمريكي العاصمة التونسية على مدار يومين، والتقى أمس، بـ قيس سعيد في القصر الرئاسي، في أعقاب انتقادات متكررة صدرت عن المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن الوضع السياسي في البلاد منذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021.

ومن جانبها، شددت الرئاسة التونسية في بيان لها، على استقلالية تونس في اتخاذ قراراتها السيادية.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن وفد الكونجرس شدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي (برلماني) نشط فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي، في الانتخابات البرلمانية التي تُجرى في 17 ديسمبر المقبل.

وينوي “سعيد” وضع نظام انتخابي يعتمد الاقتراع على القائمات بدل الأفراد الذي كان سائدا في الانتخابات منذ بدء الانتقال السياسي عام2011.

واستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، مساء اليوم الأحد، بقصر قرطاج، وفدًا من الكونجرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

واستهل "سعيد"، اللقاء بالتذكير بعدد من المحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية، على مدار أكثر من قرنين، بحسب بيان الرئاسة التونسية عبر "فيس بوك".

وأوضح الرئيس التونسي، العديد من الحقائق لدحض الحملات التي تسعى للنيل من العلاقات بين البلدين.