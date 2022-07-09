السبت 09 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة شيماء جمال فى المقابر: «عيدها فى الجنة» (صور)

أسرة شيماء جمال في
أسرة شيماء جمال في المقابر
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زارت أسرة الإعلامية شيماء جمال المقتولة على يد زوجها المستشار بمجلس الدولة - مرفوع عنه الحصانة - مقابرها في أول أيام عيد الأضحى المبارك قائلين: «بنعيد عليها.. عيدها في الجنة».

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية قتل الإعلامية شيماء جمال عن شبهة ارتكاب أيمن حجاج- العضو بإحدى الجهات القضائية- جرائم أخرى، وقررت نسخ صورة طبق الأصل من التحقيقات للتحقيق فيها استقلالًا.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين- في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال- أيمن حجاج، وحسين الغرابلي صاحب شركة، من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل. 

فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر. 

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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