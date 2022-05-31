الثلاثاء 31 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته لشكه فى سلوكها بالمطرية

حبس
حبس
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته؛ لشكه فى سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيق.


وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ه. م" إثر إصابتها بعد التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

قاضي المعارضات المطرية العثور على جثة ربة منزل العثور على جثة حبس المتهم

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