تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته لشكه فى سلوكها بالمطرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل ابنة عمته؛ لشكه فى سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيق.



وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ه. م" إثر إصابتها بعد التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.