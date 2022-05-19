الخميس 19 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الروبل يتجه لأعلى مستوى فى 5 أعوام أمام العملة الأوروبية

الروبل والدولار
الروبل والدولار
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ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعًا 0.24 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل فبراير 2020.

وصعد الروبل 0.53 بالمئة أمام اليورو إلى 66.70 عائدًا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتصالح مع الفساد

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