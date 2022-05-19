تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 19-5-2022

ترتفع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، خلال طقس اليوم الخميس مع ظهور شبورة مائية على الطرق، بدءًا من الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا، وتستمر أحوال الطقس على هذه الوتيرة حتى بداية الأسبوع المقبل.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى عودة الشبورة المائية على بعض الطرق وخاصة المؤدية إلى محافظات القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم وغدًا



يسود اليوم وغدًا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتعتدل حرارة الطقس اليوم وغدًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحذر خبراء الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس 19 مايو 2022 .



ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٣٢ درجة مئوية، أما السواحل الشمالية ٢٨ درجة مئوية.

وتسجل محافظات شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وطالب خبراء الأرصاد المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والقيادة بهدوء فى الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لانتشار الشبورة والتى قد تعيق من الرؤية أثناء القيادة، بسبب تكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 -21

السواحل الشمالية 30-20

جنوب سيناء 35-24

شمال الصعيد 36-23

جنوب الصعيد 42-25



الطقس الحالي و درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى ٣٣ والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

اخبار الطقس الفترة القادمة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة بدءا من السبت القادم 21 مايو على معظم الأنحاء بقيم تصل إلى 5 درجات مئوية.

ويسود مع بداية الأسبوع المقبل طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.