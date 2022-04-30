العثور على جثة شاب «محروقة» فى المقابر بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثة مجهولة الهوية، محروقة، في مقابر أبوشهية التابعة لمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب، مجهول الهوية والعنوان، محروقًا داخل مقابر أبوشهية التابعة لقرية الربعماية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة شاب، عمره نحو 30 عامًا، مجهول الاسم والعنوان ولا توجد معه أى مستندات تدل على هويته أو عنوانه، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وفحص بلاغات الاختفاء المحررة خلال الفترة الماضية.