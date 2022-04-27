الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن صدور قرار جمهوري اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس.

وأضاف العوضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في الوقت الحالي يتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بخروجه، على أن يتم الإفراج عنه بعد الإفطار، اليوم الأربعاء.

وكانت مصادر بلجنة العفو الرئاسي كشفت لـ"الدستور" أمس، عن تلقيهم وعدًا بالإفراج عن حسام مؤنس خلال ساعات قليلة، وهو ما حدث بالفعل.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مرحبا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية قائلًا: الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. مصر الجديدة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تسعى للبناء والتنمية.