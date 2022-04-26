زعيم إقليم الأندلس الإسبانى يدعو لانتخابات محلية مبكرة

دعا خوان مانويل مورينو رئيس إقليم الأندلس الإسباني لإجراء انتخابات إقليمية في 19 يونيو المقبل، من المرجح أن تعزز مكانة حزب "فوكس" اليميني السياسية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، ووفقا لمورينو، فإن الإقليم بحاجة إلى حكومة بتفويض جديد، لمواجهة التضخم المتزايد والتبعات الاقتصادية لوباء كوفيد، مؤكدا في خطاب تلفزيوني: "ليس هناك وقت نضيعه".

واختار زعيم الإقليم شهر يونيو لإجراء الانتخابات، بسبب حظر قانون الإقليم إجراء انتخابات خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب تواجد غالبية الناخبين في إجازات لقضاء عطلهم الصيفية.

وبحسب مورينو فإن إرجاء الانتخابات حتى الخريف المقبل يحرم الادارة الجديدة من الوقت الكافي لإقرار ميزانية عام 2023 المقبل، وبذلك تكون قادرة على مواجهة "المرحلة" الصعبة، خاصة في ظل معاناة إقليم الأندلس الذي يبلغ عدد سكانه 8,5 مليون شخص يعانون من ارتفاع معدلات البطالة.

وسوف تكون الانتخابات في الإقليم الجنوبي الأكبر من حيث عدد السكان، بمثابة تحد كبير لرئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، قبل الانتخابات العامة المتوقعة نهاية العام المقبل.