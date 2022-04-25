الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل اثنين بعد إطلاق الشرطة النار على سيارة في فرنسا

إطلاق الشرطة النار
إطلاق الشرطة النار على سيارة في فرنسا

أطلق عناصر في الشرطة النار على سيارة حاولت الاصطدام بهم في وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث.
وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الإثنين، أنه استنادًا إلى العناصر الأولى التي تم جمعها، كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها واتجهت السيارة بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم، موضحًا أن قوة كبيرة من الشرطة انتشرت في مكان الواقعة في قلب العاصمة.
وأضاف الراديو، أن هذه الوقائع حدثت عند جسر "نوف" في وسط باريس، وقبل ساعات قليلة من ذلك كان نحو 2000 من أنصار الرئيس الفرنسي الفائز في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية إيمانويل ماكرون، يحتفلون بفوزه في ساحة شان دو مارس الواقعة على بعد نحو كيلومترين.
ومن جانبها، توجهت المدعية العامة في باريس "لور بيكو" إلى مكان الحادث وأمرت بفتح تحقيق في الواقعة.

باريس فرنسا

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