الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين إلى 58 قتيلا

الفيضانات
الفيضانات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن المنخفض الاستوائي "ميجي"، الذي ضرب وسط وجنوب الفلبين إلى 58 قتيلاً.
وأوضحت السلطات الفلبينية - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأربعاء - أن العاصفة تسببت في تشريد أكثر من 213 ألف أسرة أو ما يقرب من 581 ألف شخص، ونقلهم إلى 348 مركز إجلاء.
يشار إلى أنه تم تعليق المدارس والعمل أمس في وسط مدينة سيبو، وأعلن العمدة مايكل راما، حالة "الكارثة" للسماح بالإفراج السريع عن أموال الطوارئ.
ويضرب الفلبين، كل عام، ما لا يقل عن 20 عاصفة وإعصارًا، معظمها خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يونيو.

مانيلا الفلبين ضحايا الفيضانات الانهيارات الأرضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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