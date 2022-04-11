ضبط مسجلين شكلا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة بالإكراه في مدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وارتكاب 3 وقائع بمدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد فيه أنه حال سيره بمنطقة الحى العاشر بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصين "أدلى بأوصافهم التقريبية" باستيقافه وتهديده باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي كرها عنه ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين - نصل معدني - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض "سكين"، المضبوط بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتف واتهمهما بسرقته بالإكراه، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين كرهًا عنهم، تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه فى إحدى الوقائع بمسكن أحد المتهمين، وأضافوا بتصرفهم فى هاتف آخر بالبيع لأحد الأشخاص من متجري المواد المخدرة مقابل تحصلهم على مخدر الهيروين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.