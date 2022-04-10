محافظ الغربية يتفقد رصف شوارع وطرق بالسنطة وطنطا ويوجه بوضع مطبات صناعية

وجه طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع مطبات صناعية في الطرق الجديدة التي تقوم المحافظة برصفها خلال خطة العام الحالي أو الماضي في كافة مراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير بحي أول طنطا ومركز السنطة لمناقشة نسب تقدم الأعمال في المشروعات الجارية.

وعقب الاجتماع تفقد المحافظ شوارع ( النادي من كفر عصام للبحر بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٦ مترا، شارع "نادى المعلمين" من كفر عصام للبحر بطول ٥٠٠ متر، شارع يوسف الصديق من النحاس حتى كفر عصام بطول ٧٠٠ متر وعرض ١٢ مترا، شارع عثمان بن عفان من النحاس حتى شارع النادي بطول ٤٠٠ متر وعرض ١٣مترا).

واستكمل المحافظ جولته بتفقد شارع الميهي بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢مترا، شارع الألفي من النحاس حتى طه الحكيم بطول ٣٥٠ مترا وعرض ١٠ أمتار، شارع كفر عصام من النحاس حتى دوران النادي بطول ٧٠٠ متر وعرض ١٠ أمتار، شارع كفر عصام من السريع حتى حدود حي أول بطول ٤٠٠ متر وعرض ٨ أمتار.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، حيث يتم رصف شارع عمر زعفان من السيد البدوي حتى شارع المديرية بطول ٢٠٠ متر وعرض ١٨ مترا، بطبقة البازلت، وذلك استكمالاً لما قامت به المحافظة في العام الماضي من تطوير محيط المسجد.

واختتم محافظ الغربية جولته في طنطا بتفقد شارع حسام الدين من المعاهدة حتى السريع بطول ٣٠٠ متر وعرض ٨ أمتار، شارع محمد الصواف من المعاهدة إلى الطريق السريع بطول ٩٠٠ متر وعرض ١٢ مترا، شارع رياض غرابة من البحر حتى شوبر الدائري بطول ٤٥٠ متر وعرض ٧ متر وشارع أنور من البحر حتى على مبارك بطول ٦٠٠متر وعرض ١٠ أمتار.

وفي السنطة تفقد الدكتور رحمي طريق القرشية بطول ٧٥٠متر وبعرض متوسط ٨ متر حتى مدخل قرية ميت يزيد، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديم وفرد طبقة السن، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٥٪ ، كما تفقد الطريق الواصل من قرية بلاي حتى مدخل قرية شنراق بطول ٢٥٠٠ متر وبعرض متوسط ٦ أمتار مارا بقرية الإصلاح.

واختتمت الجولة في السنطة بتفقد أعمال الرصف في ( طريق الجميزة ميت ميمون بطول ٣٣٠٠م وعرض ٦ متر حيث تم فرد طبقة السن، طريق سحيم الجعفرية بطول ١٢٠٠ متر وبعرض متوسط ٧ متر وطريق منشية عبد الله بطول ٦٠٠م وعرض ٦م.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة ،وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، وحاتم مدير التخطيط، وزينب سالم مدير الشئون المالية والإدارية وخلف عبد الرحيم مدير الإدارة الهندسية بالديوان.