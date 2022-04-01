العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية "أغنية حب مزيفة"

بالتعاون مع دار ثقافة للنشر، صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، النسخة العربية لرواية "الكلبة التي تجرأت علي الحلم"، من تأليف الكاتبة الكورية صن – مي هوانج، وترجمة زينة إدريس.

تتناول هذه الرواية قصّة كلبة تدعى "زيتونة". وزيتونة ولدت مختلفة بسبب مظهرها المميز، فهي تشبه أسلافها السافال، فرائها أسود وأشعث يسقط فوق عينيها. حتى إنّها تبدو زرقاء اللون في بعض الزوايا، ولأنها مختلفة، كان أخوتها يسيئون معاملتها على غرار أمهم؛ إلا أنّها كانت مدلّلة مالكها الجدّ صيّاح الذي أطلق عليها اسم لقب "زيتوون". ولهذا تمضي معظم أيّامها في فناء مغمور بالشمس في منزله. لدى زيتونة أحلامها وتطلّعاتها، شأنها شأن أيِّ منّا. لكن في كلّ شتاء، تخيّم السحب السوداء وتواجه زيتونة تحدّيات يتحتّم عليها التغلّب عليها. مع ذلك، ومن خلال السحب، وحتّى ما وراء بوّابة فناء مالكها، تكمن إمكانيّة الصداقة والأمومة والسعادة – وكلّها متاحة لزيتونة إن أمكنها التمسّك بها وبناء الحياة التي تتمنّاها من كلّ قلبها.

"الكلبة التي تجرّأت على الحلم" حكاية حكيمة عن العلاقة بين الكلب والإنسان، واحتفاء بحياة تمّ عيشها بشجاعة.

ــ إدارة الحج إلي مكة

الكتاب من تأليف مايكل كريستوفر لو، ومن ترجمة ربيع هندي. يبيّن هذا الكتاب الأزمات الدولية المتشابكة الناتجة عن تنقُّل المسلمين وتفشي وباء الكوليرا في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، وما واكّب هذه المرحلة من الصراعات الإمبراطورية المؤقتة المتعلقة بالشرعية والإدارة الحكومية والأقاليم والتحديث في منطقة الحجاز، والتي شكّلت صورة مهمة من صور فريضة الحج عند المسلمين في مرحلة تاريخية تَجاذَبَ فيها العثمانيون والمستعمرون البريطانيون بشأن إدارة الحج والسيطرة عليه، وكلٌ له غايته ومصالحه تحت شعار العناية بالمجال الطبي في الحج وحماية حقوق المسلمين.

بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر الأرشيفية العثمانية والبريطانية، يلقي هذا الكتاب ضوءاً جديداً على تاريخ تلك الفترة التاريخية التي تجاذب فيها العثمانيون والمستعمرون التحدّيات بشأن إدارة الحج.



ــ أغنية حب مزيفة

ومن الأدب الآسيوي أيضا، صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون، الترجمة العربية لرواية "أغنية حب مزيفة"، من تأليف دايفيد يوون، وترجمة نور العيون حامد.

"أغنية حب مزيفة" رواية جميلة تُبحر في عالم طلاب المدارس من فتيان وفتيات، ومع نهايتها، ستتغير نظرة القارئ للمفهوم السائد عن الخطأ والصواب.

نقرأ هنا عن فتى ادّعى أنه مغنٍ رئيسي في إحدى الفرق الموسيقية، وذلك كي يحظى بإعجاب إحدى الفتيات، وكاد أن ينجح في ادّعائه حتى.