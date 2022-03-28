أسوأ الإطلالات فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 94 (صور)

بعد عامين من أحداث السجادة الحمراء التي تم إلغاؤها أو تخفيفها أو تقليصها، عادت جوائز الأوسكار بضجة كبيرة، حيث جمعت مجموعة من المشاهير الأنيقين الذين وضعوا أقدامهم الأكثر أناقة في هوليوود هذه الليلة.



في حين أن غالبية الضيوف في حفل توزيع جوائز الأوسكار المرصع بالنجوم شوهدوا بإطلالات مبهرة، إلا أن البعض الآخر لم يكن موفقا فيما يتعلق بالتصميم المناسب له.

شهدت السجادة الحمراء لهذا العام مجموعة من الوافدين في وقت مبكر من أمثال فانيسا هادجنز، وجيمي لي كيرتس ، ولافرن كوكس من بين أول من وضعوا نغمة أنيقة للمساء.

ومع ذلك كان من بين نجاحات الموضة بعض الإخفاقات الكارثية، حيث عانت كل من جادا بينكيت سميث، وكريستين ستيوارت، وماجي جيلينهال، والأختان المغنيات كلوي وهالي بيلي من بعض الأخطاء الجسيمة في الأسلوب.

أسوأ الاطلالات في حفل الأوسكار:

تصدرت جادا قائمة أسوأ النجمات في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في ثوبها الأخضر المعدني الضخم، والذي تميز بقطار ضخم مكشكش جعلها تبدو وكأنها تجر أشياء عملاقة ورائها.

وفقا لموقع “الديلي ميل” اختارت المغنية بيلي إيليش أيضًا تصميما هائلاً للغاية في شكل ثوب أسود بدون حمالات يتميز بطبقة فوق طبقة من القماش الأسود، تاركًا المغنية قزمة تماما.

في الواقع كانت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا غارقة في الكشكشة لدرجة أن ذراعيها كانتا مخفيتين تمامًا عن الأنظار بينما كانت تشق طريقها على السجادة الحمراء.

كانت الكشكشة أيضًا مشكلة بالنسبة لـ Caitriona Balfe التي بدا فستانها الأبيض غير المناسب مجعدًا، وبفضل القطار الطويل من القماش المكشكش الذي يتدفق خلفه، كان يشبه إلى حد ما منديل طويل مجعد

على الطرف الآخر من طيف الأناقة كانت كريستين ستيوارت التي لم تترك شيئًا على الإطلاق للخيال في زوج من السراويل الساخنة السوداء الصغيرة، والتي كانت ترتديها مع قميص أبيض تم فك أزراره بالكامل حتى الخصر، وأضافت سترة سوداء وكعبًا عاليًا لإكمال إطلالاتها.

أقيم حفل الأوسكار 2022 في مسرح دولبي بقلعة السينما في العالم هوليوود، ومن المفترض أن يبث عبر قنوات ABC ومنها إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، حيث تغني نجمة البوب الأمريكية سيلينا جوميز أغنية الاحتفال وينضم إليها نجم الكوميديا مارتن شورت.