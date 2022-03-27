الأحد 27 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة تتهم طليقها بالتعدي عليها وسحلها في الهرم

سحل
سحل

اتهمت سيدة طليقها بالتعدي عليها وسحلها من منزل أسرتها تحت تهديد السلاح في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ جُهودها في البحث عن الضحية، والقبض على المتهم بسحل وخطف طليقته إلى مكان غير معلوم من منزل أسرتها، تحت تهديد السلاح.

البداية، عندما حررت إحدى السيدات تدعى «ماجدة. م»، محضر بقسم شرطة الطالبية يحمل رقم 5548 جنح قسم الطالبية، كشفت بأن طليق ابنتها جاء إلى المنزل وسحل وخطف ابنتها، واعتدى بالضرب عليها بصحبة شقيقه.

على الفور؛ انتقل رجال الشرطة قسم الطالبية إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود كسر في باب الشقة، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وأموالًا وتلف محتويات الشقة، في حين رصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالعقار الكائن بمنطقة المريوطية - التابع لدائرة قسم شرطة الهرم؛ الواقعة كاملة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

سحل منطقة الهرم السلاح القبض تهديد السلاح وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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