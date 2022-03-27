روسيا: المؤسسات الدولية منعتنا من الوصول إلى المختبرات البيولوجية بأوكرانيا

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المؤسسات الدولية منعت الخبراء الروس من الوصول إلى المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجورجيا.

وقالت زاخاروفا: "لقد سعينا للوصول إلى هذه المختبرات من خلال المؤسسات القانونية الدولية، لكن ماذا قالوا لنا؟ لقد قالوا أشياء رائعة".

وأضافت: "قالوا لنا: زيارة المعامل؟ بالطبع بكل تأكيد، اجلسوا في منطقة الاستقبال، وهناك أشخاص رائعون سيلتقون بكم ويصبون لكم القهوة ويعرضون عليكم قوائم المحتويات (كاتالوغات).. ولكن لا يمكنكم دخول المختبرات لا أنتم ولا المراقبون المتخصصون".

وتابعت: "ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك تجارب جرت مخالفة للقانون".

وختمت قولها: "البنتاجون استخدم هذه المختبرات البيولوجية لأغراض عسكرية، لأنه لا ينفق سنتا واحدا على شيء لا يستهدف المصالح العسكرية".