الأربعاء.. الاحتفاء بالتجربة الفكرية للناقدة سيزا قاسم

تنظم لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عبد الرحيم الكردي؛ عاشر فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب ويتم خلالها الاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقدة والمفكرة الكبيرة الدكتورة سيزا قاسم، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء ٣٠ مارس الحالي أونلاين عبر تطبيق زووم.

وتدير اللقاء: الدكتورة رانيا فتحي، ويشارك بها كل من: الناقدة والمفكرة الكبيرة الدكتورة سيزا قاسم، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور أنور مغيث، والدكتور أنور إبراهيم، والدكتورة علا حافظ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية.

والناقدة والأكاديمية سيزا قاسم باحثة وأديية مصرية، وأستاذة النقد الأدبى بالجامعة الأمريكية أصدرت كتابها "بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظوهو طبعة منقحة ولرسالتها الجامعية "الواقعية الفرنسية والرواية العربية في مصر من عام 1945 حتى 1960 والتى تقدمت بها 1978 للحصول على درجة الدكتوراة من كلية آداب جامعة القاهرة اعتبرتها أفضل الأعمال الروائية في الأدب العربي الحديث وأكملها بناء، وأولها في الشكل الروائي القائم علي رواية الأجيال حيث تتبعت دراستها التقنيات المختلفة التي استخدمها محفوظ في كتابة الثلاثية، وقارنتها بتقنيات الرواية الغربية المشابهة والمعروفة باسم روايات الأنهار أو الأجيال.

وتعد الدكتورة«سيزا قاسم» واحدة من أهم النقاد العرب المعاصرين الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن، سواء كان معاصراً أم من التراث، ولهذا كانت رسالتها للحصول على الماجستير عن «طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي. تحليل ومقارنة» بقصص الحب في التراث الغربي.

تنظم لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عبد الرحيم الكردي؛ عاشر فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب ويتم خلالها الاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقدة والمفكرة الكبيرة الدكتورة سيزا قاسم، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء ٣٠ مارس الحالي أونلاين عبر تطبيق زووم..

وتدير اللقاء: الدكتورة رانيا فتحي، ويشارك بها كل من: الناقدة والمفكرة الكبيرة الدكتورة سيزا قاسم، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور أنور مغيث، والدكتور أنور إبراهيم، والدكتورة علا حافظ، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية

والناقد والأكاديمية سيزا قاسم باحثة وأديية مصريةوأستاذة النقد الأدبى بالجامعة الأمريكية أصدرت كتابها "بناء الرواية :دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظوهو طبعة منقحة ولرسالتها الجامعية "الواقعية الفرنسية والرواية العربية في مصر من عام 1945 حتى 1960 والتى تقدمت بها 1978 للحصول على درجة الدكتوراة من كلية آداب جامعة القاهرة اعتبرتها أفضل الأعمال الروائية في الأدب العربي الحديث وأكملها بناء، وأولها في الشكل الروائي القائم علي رواية الأجيال حيث تتبعت دراستها التقنيات المختلفة التي استخدمها محفوظ في كتابة الثلاثية، وقارنتها بتقنيات الرواية الغربية المشابهة والمعروفة باسم روايات الأنهار أو الأجيال.

وتعد الدكتورة«سيزا قاسم» واحدة من أهم النقاد العرب المعاصرين الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن، سواء كان معاصراً أم من التراث، ولهذا كانت رسالتها للحصول على الماجستير عن «طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي. تحليل ومقارنة» بقصص الحب في التراث الغربي.ة

ويعد "طوق الحمامة فى الألفة والألاف" لصاحبها ابن حزم الأندلسى، وهو من أكبر علماء الإسلام والثقافة العربية والذي يعد حد ابز الكتب التراثية في القرن الفائت، وقالت عنه " فتننى ابن حزم منذ اللحظة الأولى التى قرأت فيها الطوق فى السبعينيات، لم يفقد قيمته عندما عدت إليه بعد كل هذه السنين".