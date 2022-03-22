وزير دفاع السويد: روسيا أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست أن روسيا أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن موسكو تكبدت الكثير من الخسائر في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال هولتكويست، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء، بشأن تقييمه للتكتيكات الروسية في الحرب في أوكرانيا إن "روسيا خططت لإنهاء هذه الحرب خلال يومين أو ثلاثة أيام، والآن دخلنا الأسبوع الرابع.. لقد أساءت تقدير إمكانات أوكرانيا في كيفية الدفاع عن نفسها، وكيف يمكن أن تصبح فعالة في العمليات العسكرية".

وأضاف وزير الدفاع السويدي أن روسيا تكبدت الكثير من الخسائر، سواء في عدد الجنود القتلى أو في العتاد الذي فقدته، وأن لديها أسلوب تكتيكي سيء.

وبسؤاله عن انتهاك 4 طائرات مقاتلة روسية للمجال الجوي السويدي في وقت سابق هذا الشهر، أوضح هولتكويست أن هذا جاء في أعقاب انتهاء مناورات عسكرية بين السويد وفنلندا في جزيرة جوتلاند، وعندما تم إيصال أول دفعة من المعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تحاول القيام بتحركاتها للتأثير على عملية صنع القرار السويدية، مؤكدًا أنها لن تنجح في ذلك.

وفيما يتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا على موقف السويد من مسألة الحياد، وميل عدد أكبر من المواطنين في السويد لأول مرة لتأييد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من معارضته بحسب استطلاعات الرأي، أكد وزير دفاع السويد أن موقف بلاده تجاه عدم الانحياز لم يتغير.