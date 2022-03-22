«مستقبل وطن» الشروق يشارك فى حفل تكريم الأمهات المثاليات

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بالشروق، الثلاثاء في حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقامه قطاع شرق القاهرة لحزب مستقبل وطن في نادي الطيران بمنطقة مصر الجديدة، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لدور المرأة في المجتمع المصري، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأقيم الحفل تحت إشراف النائبة د.هالة كمال أمين المرأة بالقاهرة، وناجح جلال، أمين التنظيم بالقاهرة، ومحمد ماهر أمين العاصمة، بحزب مستقبل وطن، بحضور النواب عن دوائر الشروق، المرج، المطرية، النزهة، عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، السلام أول، السلام ثاني، ومدينة بدر.

وحرصت قيادات أمانة مستقبل وطن الشروق على حضور حفل تكريم الأمهات المثاليات، وعلى رأسهم كريم غنيم أمين القسم، الدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم، وأشرف الجابري أمين مساعد القسم، والدكتورة هبة سرور أمينة المرأة بأمانة مستقبل وطن الشروق.

وشهد الحفل تكريم مريم علي حسين، ليلى محمد محمد، نادية ذكي دربي، نجاة صبحي محمود هدى إسماعيل مصطفى، هالة حسن مهني، هالة عبد الرحيم عبد العزيز.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استعراض بالتنورة لإحدى الفتيات من ذوي الهمم، وفقرة غنائية عن الوطن والأم، وانتهى بتكريم الأمهات المثاليات.

ونظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، الثلاثاء، سواء تكريم الأمهات المثاليات والشهداء وهيئات التمريض، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القرى والنجوع بالمراكز، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.