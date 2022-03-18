حصاد القوى العاملة: تدريب 36 موظفا ومتطوعا على السلامة المهنية.. وتعيين 567 شابا بسوهاج

شهدت وزارة القوي العاملة، اليوم، عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد “الدستور” أبرز تلك الفعاليات:

نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، برنامجًا تدريبيًا لـ36 مستفيد من الموظفين والمتطوعين في المناطق المستهدفة للأسقفية بمناطق: القاهرة، الإسكندرية، بني سويف، والمنيا، وذلك على مبادئالسلامة والصحة المهنية والتصرف الأمن في حالات الطوارئ.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي وقَّعه قداسة البابا تواضروس الثاني باباالإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، إيمانًَا بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوىالقومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وأكد الوزير دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي المجتمعي في مجالات السلامة والصحة العامة.

https://www.dostor.org/3746336



وعينت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 567 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 13 من "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل منهم 11 لذوى القدرات.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقال إن المديرية قامت بتنفيذ 9 دورات على مهن التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول، والتبريدوالتكييف، والمساحة، والمشغولات اليدوية ، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 141 متدرباً ومتدربة .

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية قامت بالتفتيش على 631 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية يعمل بها 1893 عاملا ، وأسفر عن تحرير 32 محضرا، وإعادة التفتيش على 52 منشأة، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وبحث 4 شكاوى، وندوتين سموم بيضاء، و3 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج ، و5 ندوات خاصة بالطفل، و10 خاصة بالمرأة والسكان حضرها 225 عامل وعاملة.



https://www.dostor.org/3746332

أكد هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبرهناً على ذلك بحزمة التوجيهات والقرارات التي وضعت "المرأة" في مكانتها الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة “فؤاد”، باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات تزامنا مع حلول عيد الأم، وذلك بمقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،بحضور المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث جرى تكريم ٢١ سيدة من العاملات بالشركة من مختلف القطاعات والإدارات بحضور جميع قيادات الشركة وأعضاء اللجنة النقابية، بمنح المكرمات هدايا ذهبية تعبيرا عن الوفاء من اللجنة النقابية بالشركة لهن.



https://www.dostor.org/3746509