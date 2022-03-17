الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر كمال يكشف عن موعد طرح أوبريت «ست عظيمة»

اوبريت ست عظيمة
اوبريت ست عظيمة

أعلن المطرب عمر كمال عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية “ست عظيمة” والتي يتعاون فيها مع الطفل محمد أسامة والمطربة شيماء مغربي، بمناسبة عيد الأم.

وقال عمر كمال خلاب منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": “أمى غير، بكرة أوبريت (ست عظيمة ) الساعة 6 على اليوتيوب”.

في سياق مختلف، أكد مغنى المهرجانات عمر كمال رفع الإيقاف عنه بنقابة المهن الموسيقية بعد الخضوع للتحقيق.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت يوم 15 فبراير الماضى، إحالة عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وتألق عمر كمال في حفله الأخير الذي أقيم بالتجمع الخامس، الذي يعد أولى حفلاته بعد قرار إيقافه من الموسيقيين، حيث قدم باقة من أغانيه الجديدة، وتفاعل معه الجمهور.

جدير بالذكر أن عمر كمال كانت قد طرح أغنية بحبك، وهي آخر أعمال عمر كمال، الذي نالت الأغنية إعجاب الملايين، حيث تخطت حاجز الـ7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

التجمع الخامس نقابة المهن الموسيقية محمد أسامة الفنان هاني شاكر المطرب عمر كمال أحدث أعماله الغنائية فيديوهات يوتيوب أوبريت ست عظيمة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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