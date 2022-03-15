الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات للمحكمة التأديبية

محكمة
محكمة

قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

وتبين من التحقيقات في القضية رقم 33 لسنة 64 قضائية عليا أن "م.ح" ، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوصفه الوظيفي و بدائرة عمله قام بعرض مذكرته المؤرخة 3 أكتوبر 2019 على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تكليف كل من "ع.ص" و"ا.م" و"خ.ا" ، كمديري إدارات قانونية رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بجداول نقابة المحامين بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية مما ترتب عليه صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، بتكليف المذكورين بتلك الوظائف وتخطي “س.م”  و"ع.م"، المحاميان بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط.

وانتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و61 و62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها و المادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.

العدل إحالة مدير عام الشئون القانونية الهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات مخالفات إدارية

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وائل لطفي

فى فقه الأزمة

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