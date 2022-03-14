القضاء البريطاني يرفض طلب مؤسس ويكيليكس بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

رفضت المحكمة البريطانية العليا النظر في طلب تقدم به مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية، على ما أعلنت المحكمة.

وقالت ويكيليكس في تغريدة إن الملف سيرفع الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل. وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن المحكمة رفضت الطلب بحجة انه "لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث".



ويلاحق القضاء الأمريكي أسانج وهو مواطن أسترالي يبلغ 50 عاما، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أمريكية خصوصا في العراق وأفغانستان.

ويلاحق أسانج خصوصا بتهمة التجسس، وهو مهدد إذا حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الإعلام.

وفي يناير 2021، أصدر القضاء البريطاني في البداية حكما لصالح مؤسس موقع ويكيليكس. وبذريعة خطر انتحار أسانج، رفضت القاضية فانيسا باريتسر السماح بتسليمه للولايات المتحدة.

لكن واشنطن حققت انتصارا كبيرا في ديسمبر عندما ألغت المحكمة العليا ذلك القرار مقدّرة أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات تزيل مخاوف القاضية.

وفي 24 يناير، سمح القضاء البريطاني لمؤسس موقع ويكيليكس بالطعن أمام المحكمة العليا البريطانية بقرار القضاء الذي أجاز تسليمه الى الولايات المتحدة.