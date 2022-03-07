«بوتين» لـ رئيس المجلس الأوروبى: مطالبنا معروفة بشأن أوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الإثنين، الوضع في أوكرانيا.



وقال الكرملين، في بيان، إن الرئيس الروسي بوتين أوضح لرئيس المجلس الأوروبي، الموقف الروسي فيما يتعلق بالعملية الخاصة لحماية جمهورية دونباس، مضيفًا أنه جرت مناقشة الجوانب الإنسانية للوضع الحالي في البلاد، بالتفصيل.



وأشار بيان الكرملين، إلى أن الرئيس الروسي أوجز موقف موسكو فيما يتعلق بإجراء العملية الخاصة لحماية جمهوريتي دونباس، وشدد على أن "الجيش الروسي يتخذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين".



وقال بوتين إن "التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من القوميين الذين يستخدمون التكتيكات الإرهابية، ويختبئون وراء السكان".

وقدم بوتين لرئيس المجلس الأوروبي تقييمًا لمسار المفاوضات مع ممثلي كييف، لافتًا إلى أن المطالب الروسية معروفة، داعيًا بوتين الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمة حقيقية في إنقاذ الناس، والضغط على كييف، وفرض احترام القانون الإنساني.