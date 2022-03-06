برلمانية تفتح ملف الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة

تقدمت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة دمياط.

وأوضحت «موسى»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع محافظات الجمهورية، كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ويستهدف الفحص الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع، لكن للأسف الشديد لا توجد مراكز أو وحدات للكشف المبكر بمحافظة دمياط، حيث يتم الكشف على الأطفال بإحدى المحافظات المجاورة إما بمحافظة الشرقية أو محافظة أخرى تقدم خدمة الكشف المبكر، نتاج خلو محافظة دمياط من أى وحدات صحية للكشف المبكر أو لزراعة القوقعة لدى الأطفال.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأطفال بمحافظة دمياط يعانون من عدم وجود أية وحدات صحية أو مستشفيات تقوم بزراعة القوقعة (Cochlear implant)، ويخوض أهالى الأطفال ضعاف السمع رحلة شاقة لا تنتهى بمحافظة دمياط نظرًا لعدم وجود أى مستشفيات تقوم بعمليات زراعة القوقعة، ما بين الفحوصات وطرق باب العلاجات المختلفة وتوفير النفقات اللازمة وجلسات التأهيل والسمعيات والبرمجة، حتى يتسنى للطفل ترجمة ما يسمعه من أصوات إلى كلام، يضاف إلى ذلك ضرورة دمج هؤلاء الأطفال فى المدارس، فهم ليسوا معاقين ولا غير معاقين.

واقترحت رحاب موسي، عضو مجلس النواب، إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسي.

كما طالبت بإنشاء غرفة عمليات أو أكثر بمستشفي دمياط التخصصي لإجراء عمليات زراعة القوقعة بمحافظة دمياط، نظرًا لخلو المحافظة من أى مستشفي تقوم بمثل هذه العمليات.