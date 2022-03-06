الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لظهور رياح مثيرة للأتربة على الطرق السريعة

طواري
طواري

فرضت غرف عمليات المرور حالة من الطوارئ، تحسبا لظهور رياح مثيرة للأتربة بالطرق السريعة، ويتم متابعة لحظية مع كافة الخدمات المتواجدة على المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، مع مراقبة المحاور بواسطة كاميرات مراقبة لرصد أى حوادث أو أعطال للسيارات وقامت إدارة المرور، بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال استعدادا لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ونشر رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

وقامت إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق، ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة، ومن المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحا شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعى وطريق إسكندرية الزارعى والصحراوى والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، موضحة أنه لن يتم حتى الآن إغلاق أى طريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

الإدارة العامة للمرور غرف عمليات المرور كاميرات مراقبة خدمات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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