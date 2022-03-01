الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنطلق من جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب الحصار بمركز الصف بمحافظة الجيزة يوم الثلاثاء 8 مارس، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دور الجامعة التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص باستمرار على المشاركة الإيجابية في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "حياة كريمة"، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، من خلال العديد من الإجراءات، منها إطلاق القوافل التنموية الشاملة، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأسنان، ومعهد الأورام، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن القافلة الشاملة تستهدف تقديم الخدمات الطبية بالمجان من خلال الكشف، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، كما تنظم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات طبية متميزة، بما يساهم في تطوير الريف المصري وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص الجامعة على الاستعانة بالكفاءات الكوادر البشرية بها في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة يتم تجهيزها بأحدث الإمكانيات لتأدية مهامها على الوجه الأكمل.

مستشفيات محافظة عبد الفتاح السيسي محافظ مصري الرئيس مبكرة مستشفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-3-2022

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

صحيفتان إماراتيتان: عزلة مليشيات الحوثي تعززت بقرارٍ مجلس الأمن بحظر الأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا