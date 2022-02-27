الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: أوكرانيا خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهدد روسيا

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روزين، أن أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهدد روسيا.

وقال في تصريح لقناة "يولوفيوف لايف": "هناك مؤسسات أسطورية في دنيبرو.. مكتب "يوجنوي ديزاين" و"يوجماش زافود"، حيث تتوفر إمكانات هائلة" لتصنيع الصواريخ منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "يركزون الآن على تصنيع أنظمة باليستية خاصة بهم قادرة على ضرب أراضينا".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لأي فريق تصميم لن تكون هناك مشكلة كبيرة في زيادة نطاق مجمع (Grom) الذي يعمل في أوكرانيا.. هذا في الواقع يمثل تهديدًا حقيقيًا لكامل أراضي روسيا حتى منطقة جبال الأورال" في عمق البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعربت السفارة الروسية لدى الهند عن تقدير روسيا لموقف الهند الذي وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجري أمس فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية .

وذكرت السفارة الروسية فى معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن روسيا تعرب عن تقديرها البالغ للموقف المحايد والمتوازن الذي اتخذته الهند أثناء التصويت الذي أجري فى مجلس الأمن الدولى يوم 25 فبراير، و أن روسيا ملتزمة بالحفاظ على الحوار الوثيق مع الهند بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا، وذلك انطلاقًا من روح الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.

جدير بالذكر، أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت كانت تأييد 11 دولة لمشروع القرار مقابل اعتراض روسيا عليه، وامتناع ثلاث دول عن التصويت، وأن الهند امتنعت عن التصويت، ولكنها دعت إلى الوقف الفوري لتصعيد الوضع في أوكرانيا، وأعربت عن تأييدها لبذل جهود من أجل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة .

روسيا أوكرانيا روسي موسكو تهدد نظم روس ليس خططت صواريخ باليستية صواريخ هدد أنظمة صواريخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

32 ألف جنيه بداية برامج شركات السياحة لرحلات العمرة

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

سيناريوهات تأهل الأهلى.. فرصة واحدة لانتزاع الصدارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية