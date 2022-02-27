موسكو: أوكرانيا خططت لامتلاك أنظمة صواريخ باليستية تهدد روسيا

أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روزين، أن أوكرانيا كانت تعتزم تصنيع منظومات باليستية تهدد روسيا.

وقال في تصريح لقناة "يولوفيوف لايف": "هناك مؤسسات أسطورية في دنيبرو.. مكتب "يوجنوي ديزاين" و"يوجماش زافود"، حيث تتوفر إمكانات هائلة" لتصنيع الصواريخ منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "يركزون الآن على تصنيع أنظمة باليستية خاصة بهم قادرة على ضرب أراضينا".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لأي فريق تصميم لن تكون هناك مشكلة كبيرة في زيادة نطاق مجمع (Grom) الذي يعمل في أوكرانيا.. هذا في الواقع يمثل تهديدًا حقيقيًا لكامل أراضي روسيا حتى منطقة جبال الأورال" في عمق البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعربت السفارة الروسية لدى الهند عن تقدير روسيا لموقف الهند الذي وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجري أمس فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية .

وذكرت السفارة الروسية فى معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن روسيا تعرب عن تقديرها البالغ للموقف المحايد والمتوازن الذي اتخذته الهند أثناء التصويت الذي أجري فى مجلس الأمن الدولى يوم 25 فبراير، و أن روسيا ملتزمة بالحفاظ على الحوار الوثيق مع الهند بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا، وذلك انطلاقًا من روح الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.

جدير بالذكر، أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت كانت تأييد 11 دولة لمشروع القرار مقابل اعتراض روسيا عليه، وامتناع ثلاث دول عن التصويت، وأن الهند امتنعت عن التصويت، ولكنها دعت إلى الوقف الفوري لتصعيد الوضع في أوكرانيا، وأعربت عن تأييدها لبذل جهود من أجل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة .