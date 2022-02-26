السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل حماته بمنشأة القناطر يمثل الجريمة أمام النيابة

متهم
متهم

اصطحبت جهات التحقيقات المتهم بقتل حماته بسبب تحريضها لابنتها برفع دعوى خلع ضده، إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية للواقعة وتمثيلها.

كانت البداية بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها به آثار خنق ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج نجلة المجني عليها بسبب خلافات أسرية وتحريض القتيلة لابنتها ضد زوجها ودفعها لرفع دعوى خلع ضده.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالتسلل إلى المنزل وإقدامه على خنقها بسبب تحريضها لزوجته على إقامة دعوى خلع ضده، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مديرية أمن أمن الجيزة مركز شرطة العثور على جثة ربة منزل النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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