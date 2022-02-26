بالأسماء.. نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

أعلن المستشار أشرف السعد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات.

وفاز بمقاعد نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية كلًا من: في شعبة الكهرباء المهندسة غادة محمد البنا وحصلت على 655 صوتًا، والمهندس علاء رمضان وحصل على 520 صوتًا، وفي شعبة المدني فاز المهندس محمد أسامة أبوالعلا وحصل على 614 صوتًا، وحصل المهندس شريف عماد الدين على 553صوتًا.

وفي شعبة الميكانيكا فاز المهندس إسماعيل إبراهيم محمد وحصل على 629 صوتًا، والمهندس السيد عبد الله محمد وحصل على 568 صوتًا، وفي شعبة العمارة فاز المهندس أسامة عبد العزيز أبوزيد وحصل على 565 صوتًا، والمهندس عبد الرحيم على حسني 236 صوتًا.

بينما حسم المهندس أحمد المصري مقعد النقيب مبكرًا بالتزكية.

وكان قد تقدم 14 مرشحًا على مقاعد مجلس نقابة المهندسين بالإسماعيلية يتم اختيار 7 منهم، وتم حسم مقعد النقيب للمهندس أحمد المصري النقيب الخالي لمهندسي الإسماعيليه بالتزكية، حيث لم يتقدم أحد على مقعد النقيب بالإسماعيلية سواه.

وأكد المهندس المصري، أن الشعب النقابية العامة تنقسم على مستوى النقابة العامة في جميع التخصصات، حيث تنقسم إلى شعبة المدني، ميكانيكا، والكهرباء، عمارة، ويرشح على تلك الشعب الكبرى ٨ مقاعد، ٥ تحت السن و٣ فوق السن، بإجمالي عدد مرشحين ١٤ على ٧ مقاعد لمجلس إدارة النقابة، يليها شعبة "العمل والنسيج والكيمياء والبترول" على ٦ مقاعد مقسمين إلى ٣ فوق السن و٣ تحت السن.

وأشار نقيب المهندسين بالإسماعيلية إلى أن انعقاد الانتخابات على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين و١١ مكملين، تقام يوم الجمعة القادم الموافق ٤ من شهر مارس القادم.