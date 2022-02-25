الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة والناتو: مستعدون لصد التهديدات على الجانب الشرقى من الحلف

بلينكين
بلينكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن "الولايات المتحدة وحلف الناتو على استعداد لصد أي عدوان محتمل على الجانب الشرقي من الحلف".

 

وأضاف بلينكن ردا على سؤال خلال حوار مع شبكة إن بي سي الأمريكية عن مدى احتمالية التهديد، في رأي الولايات المتحدة، لدول الناتو من الاتحاد الروسي: "بالنسبة للتهديدات لدول الناتو، لدينا شيء قوي للغاية - المادة 5 من معاهدة الدفاع الجماعي بواشنطن.. الهجوم على أحدها هو هجوم على الجميع، وروسيا تعرف ذلك".

 

وتابع قائلا: "لهذا السبب، من بين أمور أخرى، كان أحد ردودنا هو تعزيز الدفاع عن الناتو. أرسلنا قوات إضافية ومعدات إضافية إلى الدول الأقرب إلى روسيا لصد أي عدوان قد تفكر فيه روسيا ضد الدول الأعضاء في الناتو".

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

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